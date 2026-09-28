Osmaniye’nin Çardak köyünde bulunan Farabi Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olay, eğitim camiasını ve tüm ülkeyi derinden sarstı. Okulda Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili, öğrenciler dersteyken okul bahçesindeki kameriyeler bölgesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Şizofreni Hastası Yeğen Dehşet Saçtı

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamada, saldırganın 41 yaşında ve "şizofreni" tanısı bulunan maktulün yeğeni olduğu bildirildi.

Saldırının gerçekleştiği esnada okulda biri silahlı olmak üzere iki güvenlik personelinin bulunduğu ve güvenlik güçlerinin olaya anında müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdiği kaydedildi. Katil zanlısı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Bakanlık Birimleri Osmaniye’ye Çıkarma Yaptı

Menfur saldırının ardından Milli Eğitim Bakanlığı, olayı tüm yönleriyle soruşturmak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla üst düzey görevlendirme yaptı. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Menfur saldırının ilk anlarından itibaren Bakanlık birimlerimiz, emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm kurumları gerekli önlemleri almış, konuyla ilgili kapsamlı bir tahkikat başlatılmıştır. Konu, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm çalışmalar, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Olayın hemen ardından bir bakan yardımcımız ile 2 genel müdürümüz, çalışmaları koordine etmek üzere Osmaniye'ye hareket etmiştir. Ayrıca 2 Bakanlık müfettişi de olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiş ve Osmaniye iline yönlendirilmiştir."

Eğitime 2 Gün Ara Verildi, Psikososyal Destek Başladı

Saldırıdan etkilenen öğrenciler, öğretmenler ve veliler için psikososyal destek ekiplerinin sahada rehabilitasyon çalışmalarına başladığı açıklandı. Yaşanan elim olayın ardından Farabi Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretim faaliyetlerine iki gün ara verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, hayatını kaybeden öğretmen Mehmet Bilgili’ye Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve tüm maarif camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan menfur hadiseden etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz, sahada rehabilitasyon faaliyetlerine başlamıştır. Adı geçen okulumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verilmiştir. Saldırıda hayatını kaybeden öğretmenimize Allah'tan rahmet, yakınları, maarif ailemiz ve Türk milletine başsağlığı diliyoruz." Osmaniye’de Okul Bahçesinde Cinayet: Edebiyat Öğretmeni Yeğeni Tarafından Öldürüldü! İçeriği Görüntüle