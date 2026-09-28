Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında Sultanbeyli Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Bakan Gürlek; terörle mücadele, devam eden Fon soruşturması, faili meçhul dosyalar ve yargı reformlarına ilişkin net mesajlar verdi.

"Terörsüz Türkiye Devlet Ve Millet Projesidir"

"Terörsüz Türkiye" sürecinin kararlılıkla sürdürüldüğünü ve bu hedeften asla taviz verilmeyeceğini ifade eden Bakan Akın Gürlek, sürecin artık teoriden pratiğe geçtiğini dile getirdi:

"Bin yıllık köklü devlet geleneğimizden filizlenen bu hedef, 86 milyon vatandaşımızın ortak arzusudur. Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürürken ülkemizin elini kolunu bağlayan zincirleri kırdık. Artık ok yaydan çıktı. Terörsüz Türkiye’den ve Türkiye Yüzyılı yolundan geri dönüş yoktur. Bu süreci yürütürken en temel hassasiyetimiz; aziz şehitlerimizin hatırasını ve gazilerimizin onurunu korumaktır."

Fon Soruşturması Açıklaması: "Vatandaşlarımız Müsterih Olsun"

Gündemdeki Fon soruşturmasına da ayrıntılı olarak değinen Adalet Bakanı, sürecin tamamen şeffaf ve titizlikle yürütüldüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Süreci hukuki yönden son derece titizlikle ele alıyoruz. Ucu nereye giderse gitsin, vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet veren tüm sorumluların adalet önüne çıkarılması için kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ilgili bakanlıklarımızla gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun, hiçbir şey karanlıkta kalmayacaktır."

"Beni Hedefimden Alıkoyamazlar"

Tescilli terör örgütü tetikçilerinin ve bazı muhalif çevrelerin bu süreci sabote etmeye çalıştığını bildiren Bakan Gürlek, şahsını hedef alan sosyal medya operasyonlarına sert yanıt verdi:

"Hukuk dışı yapılar ve şer odakları şunu çok iyi bilsinler: Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak beni asla hedefimden alıkoyamazlar. Bu millete hizmet borcum var. Vatandaşımın ayağına yolda bir çakıl taşı değse, onun acısını hisseder ve sorumlularının peşine düşerim. Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, onları yargımızın huzuruna çıkaracağız."

"Faili Meçhul Dosyaları Ve Çete Soruşturmalarını Yeniden Ele Alıyoruz"

Suç örgütleriyle mücadelenin aralıksız sürdüğünün altını çizen Gürlek; faili meçhul cinayetler, kara para aklama, yasa dışı bahis ve uyuşturucu şebekelerinin üzerine kararlılıkla gidildiğini belirtti. "Suç işleyen kişi nerede olursa olsun yargımızın hukuk çerçevesindeki demir yumruğunun tadını alacaktır" diyen Bakan Gürlek, devletin elinin dünyanın neresinde olursa olsun suçlulara ulaşacağını vurguladı.

Sultanbeyli'deki programa Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ve AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ayhan Üşdi de katıldı.