Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024'ün "Emekliler Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, emeklileri enflasyona ezdirmeme kararlılığı vurgusunda bulundu.

Erdoğan, "Bu sene boyunca Çalışma Bakanlığımız öncülüğünde emeklilerimize yönelik birçok proje hayata geçirildi. 16 Aralık'ta Türkiye Yüzyılı'nın emektarlarıyla bir araya gelerek hem kendilerine teşekkür ettik hem de hasbihal ettik. Ülkemizde sayısı 16 milyonu aşan emeklilerimizin her biriyle gurur duyuyor, hayat kalitelerini artırmak için samimiyetle çalışıyoruz. Emeklilerimiz konusunda bugüne kadar asla umut tacirliği yapmadık. Meydanlarda bol keseden söz verip, göreve gelince sözünü unutanlardan da değiliz. Yaşanan her sıkıntının, iletilen her serzenişin farkındayız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme noktasında kararlı olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

Öte yandan Suriye'nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısının her şart altında korunmasının Türkiye'nin değişmez çizgisi olduğunu anlatan Erdoğan, bundan kesinlikle geri adım atılmayacağını vurguladı.

Suriye'nin ve bölgenin geleceğinde DEAŞ ve PKK dahil hiçbir terör yapılanmasına yer olmadığını da belirten Erdoğan, "PKK ve uzantıları, ya kendilerini tasfiye edecekler ya da tasfiye edilecekler. Kürt kardeşlerimize zulmeden, çocuklarını kaçırarak ölüme gönderen, kendileri dışında hiç kimseye hayat ve söz hakkı tanımayan bu katil sürülerini bölgemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan mutlaka çıkaracağız. Suriye'deki bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik nokta operasyonlarımızı bir cerrah hassasiyetiyle, sivillerin kılına zarar vermeden sürdürmekte kararlıyız." şeklinde konuştu.