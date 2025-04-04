MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2 ay sonra bugün mesaisine yeniden başladı. Şubat ayında kalp kapakçığından ameliyat olan Bahçeli, ardından tedavi ve dinlenme sürecine geçmişti.
66 günlük aranın ardından yeniden mesaisine başlayan MHP lideri Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümünde Ankara'daki anıt mezarını ziyaret etti.
Daha sonra MHP Genel Merkezi'ne geçen Bahçeli, burada partilileri bozkurt işareti yaparak selamladı.
Devlet Bahçeli, kabir ziyaretinin ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasına geçti.