İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, farklı suçlardan kırmızı bültenle aranan 5 kişi ile ulusal seviyede aranan 3 kişinin Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, bu kişilerin, Artvin Sarp Kara Hudut Kapısı'ndan, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince teslim alınarak ülkeye iadelerinin sağlandığını belirtti.

Adalet Bakanlığı ile operasyonda görev alan Bakanlık çalışanlarına teşekkür eden Yerlikaya, "Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş Daire Başkanlığımız ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.