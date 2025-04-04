Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Açıklamalarına, ABD ziyareti ile alakalı henüz bir tarih belirlenmediğini belirterek başlayan Erdoğan, "Gerek Dışişleri Bakanım, gerek Ticaret Bakanım, onların gerek görüşmeleri gerekse Amerika ile ilgili seyahat takvimleri söz konusu. Bu takvimler her an işleyebilir ve arkadaşlarımızın bu arada Amerika'ya gidişleri söz konusu olabilir. Ve bu ziyaretlerde de son günlerde malum gündeme gelen vergi ile ilgili yapılandırmalar meselesi de bu ziyaretlerde gündemin ana başlıklarını teşkil edebilir. Temennimiz odur ki, Türkiye'ye karşı düşündükleri olumlu yaklaşımın hayata da geçmesini görmek, sağlamak." ifadelerini kullandı.

"Türkiye dipdiri ayaktadır"

Terörsüz Türkiye ile ilgili sürecin planlandığı şekilde yürüdüğünü dile getiren Erdoğan, şekilde "Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gelişmeler her geçen gün ülkemizin lehine, bölgemizin lehine ve daha sağlıklı bir yapı... Yani şu son CHP'nin teröre yönelik attığı adımlar sizleri aldatmasın. Böyle bir şey Türkiye'de zaten söz konusu değil.

Biliyorsunuz biz bunları Gezi'de de gördük. Sonra neticesi ne oldu? Bunları da hep beraber yaşadık. Şu anda bu son gelişmelerde de CHP'nin teröre yönelik attığı bu adımlar da tutmadı ve tutmayacak. Çünkü Türkiye dipdiri ayaktadır. Dipdiri gündemi elinde tutmaktadır ve Cumhur İttifakı Türkiye'nin şu anda her şeyidir. Ve terörsüz bir Türkiye'yi Cumhur İttifakı zaten en güzel şekilde kurmakta ve yürütmektedir. Kimse buradan kendine olumsuz bir pay çıkarmasın. Bunların hiçbiri tutmaz, tutmayacaktır. Ve her geçen gün daha iyiye giden bir Türkiye var. Her şeyiyle. Ekonomide, siyasette, kültürel bağda, uluslararası ilişkilerde bambaşka gelişen bir Türkiye var. Ve bu Türkiye bundan sonraki süreci çok daha farklı bir şekilde inşa edecektir, ihya edecektir." diye konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2 Nisan'da AVM'ler daha hareketliydi"

(Boykot çağrısı) Bunları sizler zaten en az benim kadar yaşadınız. Ve onlar 2 Nisan'ı bu noktada tarih olarak ilan ettiler. Ama 2 Nisan'da gördüğünüz gibi alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı. Tam aksi, alışveriş merkezleri çok daha hareketli bir süreç geçirdi. Örneğin, 25'te 29,7 gibi bir oran söz konusuyken, şu andaki bu süreçte bu oran 28'e tırmandı. Bu da tabii bir şeyi gösteriyor. Demek ki bu ülkenin aleyhine kampanya sürdürenleri, ekonomide bu milletin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor.

Hatta dün bir yere misafirliğe gittim. Çok enteresan. Dedi ki, bütün şu anda fabrikamın araç gereçlerini hepsini seferber ettim. Gideceksiniz çeyrek deponuz da varsa bugün bu alışverişi yapın. Ve bütün araçların, gereçlerin hepsinin depolarını fullleyin. 3'ünden itibaren bu şekilde mesaiye gelin. Bu bir şeyi gösteriyor. Bu nedir? Milli, yerli bir duruşun ne olduğunu göstermektir. Ben milletimin bu şekilde duran her ferdine şahsım adına, milletim adına çok teşekkür ediyorum.

"Yapacağımız daha çok şey var"

(MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık sorunlarıyla ilgili spekülasyonlar) Bunlar hep yalancı, palavracı tiplerin ne olduğu ortaya çıkıyor. İşte gördüğünüz gibi şu anda rahmetli Türkeş'e karşı sürekli vecibesini yerine getiren Devlet Bey, yine aynı şekilde vecibesini yerine getirdi. Az önce ben de kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Aynı şekilde ben de rahmetli Türkeş'e duamızı yaptığımızı kendilerine söyledim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Bizler her zaman bu ülkeye bu millete her türlü faydası olan, hizmeti olan büyüklerimizin yanında olduk, yanında olmaya da devam edeceğiz. Allah Devlet Bahçeli dostumuza sağlık, sıhhat, afiyet versin. Şu anda da nasıl sağlığınız diye sorduğumda aldığım cevap; "Gayet iyiyim, bugün de vecibemizi yerine getirdik" dediler. Rabbim sağlık, sıhhat afiyet versin çünkü yapacağımız daha çok şey var.