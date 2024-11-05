Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Erdoğan'ın aracına atlı askerler eşlik etti. Daha sonra Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısı kapsamında bir araya geldi. İki lider, toplantının ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyerek iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek işbirliği sürecine değindiler. Toplantı öncesinde Türkiye-Kırgızistan mutabakat zaptı imza töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Burada yaptığı konuşmada "(Kırgızistan ile) FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin kesintisiz süreceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.