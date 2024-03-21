Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum diyen Erdoğan, “Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi” ifadelerini kullandı.

Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. Biliyorsunuz ilk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum.

Banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler. Yeni banka promosyon rakamlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Her imkanı değerlendirerek çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini artırarak refah seviyelerini yükseltmenin gayreti içinde olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum.