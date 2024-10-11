Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'taki temaslarının ardından Sırbistan'a gitti. Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic tarafından resmi törenle karşılandı.

Tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Vucic, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. İki lider daha sonra heyetlerini takdim etti. İki lider törenin ardından baş başa görüşmeye geçti.

Erdoğan daha sonra, Sırbistan ile yapılan anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısında İsrail’in Gazze’deki katliamlarına değinerek "İsrail yönetiminin insanlık onurunu ayaklar altına alan saldırılarına artık "dur" denilmesi gerekiyor" dedi.