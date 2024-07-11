Zirvenin yapıldığı alana gelen Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları aile fotoğrafı çektirdi.

Ardından diplomatik temaslarını sürdüren Erdoğan, Washington'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis görüştü. Görüşmede Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Ayrıca Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile görüştü.

NATO'da, 2025'te Hollanda'da düzenlenecek zirveden sonra, bir sonraki toplantı için liderler Türkiye'de bir araya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)