Türkiye Yüzyılı vurgusuyla kutlanan Cumhuriyetin 100. yıl dönümü vesilesiyle Kahramanmaraş Valiliği tarafından kabul töreni düzenlendi.

Vali Mükerrem Ünlüer ve eşi Selma Ünlüer'in ev sahipliğinde düzenlenen kabul törenine; şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, KSÜ Rektörü Prof.Dr. Alptekin Yasım, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Davetliler 100. Yıl mesajlarını Aksu Haber’e paylaştı.