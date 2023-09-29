Kahramanmaraş'ın tarihinde derin kökleri olan komşuluk ilişkileri, zamanla değişen şehir hayatı ve modernleşmeyle birlikte evrim geçirdi. Eskiden sokak iftarları, bayram ziyaretleri ve yardımlaşma kültürü ile öne çıkan komşuluk bağları, şimdi yoğun iş temposu ve teknolojinin etkisiyle farklı bir durum aldı.

Mahalle aralarında çocuklar bir araya gelip oyunlar oynarken, komşular arasında düzenlenen geleneksel piknikler unutulmaz anılar bırakıyordu. Ancak günümüzde iş hayatının hızlanması ve dijital iletişimin artmasıyla birlikte, insanlar daha fazla zamansızlıkla mücadele ediyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan vatandaşlar İnsanlar, eskiden komşularla sıkça paylaşılan bayram ziyaretleri ve sokak iftarlarının yerini, modern yaşamın getirdiği hızlı tempoya bıraktığını dile getirdi.