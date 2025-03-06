Kocaeli İzmit Gölcük Anıtpark’ta depreme karşı dayanıklı binalar konusunda bilinci arttırmak amacıyla açılan resim sergisi vatandaşlardan ilgi gördü.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi; toplumun deprem duyarlılığını arttırmak hedefiyle Anıtpark’ta anlamlı bir etkinliğe imza attı. 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında düzenlenen “Depreme Duyarlılık Sergisi” yoğun katılımla ziyaretçilerine açıldı. Gölcük Belediyesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ve Gölcük Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen sergide, ziyaretçiler güvenli binalar konusunda bilgiler edindiler.

SERGİ YOĞUN KATILIMLA AÇILDI

Serginin açılışına Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Fatih Bayram, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, siyasi parti temsilcileri, STK’lar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Açılan sergide depremde hasar gören binaların yer aldığı resimler üzerinden, inşaat tekniklerinde yapılan hataların deprem anında yol açtığı sonuçlar sergilendi.

GÖLCÜK DEPREME DAYANIKLI BİNALARLA YENİLENİYOR

Serginin açılışında konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “17 Ağustos 1999'ta meydana gelen depremde Gölcük depremin ne demek olduğunu öğrendi. Türkiye'de aslında depremin nasıl bir yıkıcı etkiye sahip olduğunu öğrenmiş oldu. Depreme dayanıklı binalar oluşturma hedefiyle çarşı merkezde devam eden bir kentsel dönüşüm çalışması var. Okullarımız, devlet hastanemiz, kaymakamlık binamız bu çalışmaların ürünü olarak yeniden yapıldı. Sadece Gölcük'e münhasır değil Kocaeli'nin tamamında depreme hazırlık anlamında önemli bir faaliyet var” dedi.

SERGİ HAKKINDA BİLGİLER ALDILAR

Konuşmaların ardından Başkan Sezer ve beraberindekiler sergiyi gezerek TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Akgün’den bilgiler aldılar.