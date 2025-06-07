Zilzal Suresi Nedir, Neden Okunur?

Kur’an-ı Kerim’in 99. suresi olan Zilzal Suresi, Arapça’da “sarsıntı” anlamına gelen zilzal kelimesinden türetilmiştir. Sure, kıyamet günü yaşanacak büyük sarsıntılardan ve insanların yaptıkları amellerin karşılığını görecekleri hesap gününden bahseder.

Özellikle deprem, sel, yangın gibi doğal afetler sırasında ve sonrasında manevî bir huzur arayan kişiler tarafından okunur. Zilzal Suresi, Allah’a sığınmayı ve korunma niyazında bulunmayı temsil eder.

Zilzal Suresi Türkçe Okunuşu

Euzü billahi mineş-şeytanir-racim

Bismillahirrahmanirrahim

İzâ zülziletil ardu zilzâlehâ

Ve ahracetil ardu eskâlehâ

Ve kâlel insânu mâ lehâ

Yevmeizin tuhaddisu ahbârehâ

Bi-enne rabbeke evhâ lehâ

Yevmeiziy yasdurun nâsu eştâten li yurav a’mâlehum

Fe men ya’mel miskâle zerratin hayran yerah

Ve men ya’mel miskâle zerratin şerran yerah

Zilzal Suresi Türkçe Meali (Anlamı)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,

Yer, o şiddetli sarsıntısıyla sarsıldığında,

Yüklerini dışarı attığında,

İnsan “Ona ne oluyor?” dediğinde,

İşte o gün, yer bütün haberlerini anlatır,

Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.

O gün insanlar, yaptıkları işlerin karşılığını görmek için bölük bölük gelirler.

Kim zerre kadar hayır işlerse onun karşılığını görür,

Kim zerre kadar şer işlerse onun da karşılığını görür.

Depremden Korunmak İçin Okunacak Diğer Dualar

Zilzal Suresi’nin yanı sıra, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) deprem anında yaptığı dua da sıkça okunmaktadır: