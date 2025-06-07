1200X627 Zilzal Suresinin Arapca Okunusu Ve Turkce Anlami Zilzal Suresinin Fazileti Nedir Zilzal Suresi Kac Ayet Nasil 1653306557011

Zilzal Suresi Nedir, Neden Okunur?

Kur’an-ı Kerim’in 99. suresi olan Zilzal Suresi, Arapça’da “sarsıntı” anlamına gelen zilzal kelimesinden türetilmiştir. Sure, kıyamet günü yaşanacak büyük sarsıntılardan ve insanların yaptıkları amellerin karşılığını görecekleri hesap gününden bahseder.
Özellikle deprem, sel, yangın gibi doğal afetler sırasında ve sonrasında manevî bir huzur arayan kişiler tarafından okunur. Zilzal Suresi, Allah’a sığınmayı ve korunma niyazında bulunmayı temsil eder.

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Zilzal Suresi Türkçe Okunuşu

Euzü billahi mineş-şeytanir-racim
Bismillahirrahmanirrahim

İzâ zülziletil ardu zilzâlehâ
Ve ahracetil ardu eskâlehâ
Ve kâlel insânu mâ lehâ
Yevmeizin tuhaddisu ahbârehâ
Bi-enne rabbeke evhâ lehâ
Yevmeiziy yasdurun nâsu eştâten li yurav a’mâlehum
Fe men ya’mel miskâle zerratin hayran yerah
Ve men ya’mel miskâle zerratin şerran yerah

0X0 Zilzal Zelzele Suresi Meali Faziletleri Neler Turkce Anlami Nedir Deprem Aninda Okunur Mu Turkce Arapca Okunus 1676130547641

Zilzal Suresi Türkçe Meali (Anlamı)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,

  • Yer, o şiddetli sarsıntısıyla sarsıldığında,

  • Yüklerini dışarı attığında,

  • İnsan “Ona ne oluyor?” dediğinde,

  • İşte o gün, yer bütün haberlerini anlatır,

  • Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.

  • O gün insanlar, yaptıkları işlerin karşılığını görmek için bölük bölük gelirler.

  • Kim zerre kadar hayır işlerse onun karşılığını görür,

  • Kim zerre kadar şer işlerse onun da karşılığını görür.

0X0 Zilzal Zelzele Suresi Meali Faziletleri Neler Turkce Anlami Nedir Deprem Aninda Okunur Mu Turkce Arapca Okunus 1676130549243

Depremden Korunmak İçin Okunacak Diğer Dualar

Zilzal Suresi’nin yanı sıra, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) deprem anında yaptığı dua da sıkça okunmaktadır:

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“Allahümme inni eûzü bike minel-harabi, vel-hasafi, vel-mesihi, vel-mesihid-deccal.”
(Anlamı: Allah’ım! Harap olmaktan, yere batmaktan, şekil değiştirmekten ve Deccal’in fitnesinden sana sığınırım.)