Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, şehir genelinde 25 mahalle rezerv alan ilan edildi. Bu mahalleler, depremin etkisiyle büyük zarar görmüş ve yeniden yapılanma sürecinde öncelikli olarak ele alınıyor.

Merkez-1 (Yusuflar Mahallesi) - Riskli alan olarak geçmektedir.

Merkez-2 (Azerbaycan Mahallesi)

Merkez-3 (Belediye Başkanlığı yanı)

Merkez-4 (Yenişehir Mahallesi)

Merkez-5 (Valilik binası bulunduğu alan)

Merkez-6 (Hilton Otel karşısı)

Merkez-7 (Yenişehir Mahallesi)

Merkez-8 (Ebrarlar Mahallesi)

Merkez-9 (İsa Divanlı Mahallesi)

Merkez-10 (Polis Lojmanları'nın olduğu yer)

Merkez-11 (Binevler Mahallesi)

Merkez-12 (Kale yanı)

Merkez-13 (Stadyum bulunduğu alan)

Merkez-14 (Stadyum çevresi) 15.1. Merkez-15.1 (Yahya Kemal Mahallesi) 15.2. Merkez-15.2 (Güneşli Kocabaş Mahallesi)

Merkez-16 (Doğukent, Güneşevler Mahalleleri)

Türkoğlu (Merkez Mahallesi)

Pazarcık (Şehit Nurettin Ademoğlu Mahallesi)

Elbistan-1 (Güneşli ve Ceyhan Mahalleleri)

Elbistan-2 (Ceyhan Mahallesi)

Elbistan-3 (Kümbet Mahallesi)

Elbistan-4 (Cumhuriyet Mahallesi)

Çağlayancerit (Fatih Mahallesi)

Çağlayancerit (İstiklal Mahallesi)

Bu rezerv alanlar, Kahramanmaraş'ın yeniden yapılanma sürecinde kritik bir rol oynayacak. Bakanlık, bu alanlarda yapılaşmayı yeniden düzenleyerek şehrin depreme dayanıklı ve modern bir yapıya kavuşmasını sağlamayı hedefliyor.