Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde, Azerbaycan-Türkiye Geçici Barınma Merkezi'ne depremzedelerin kullanımı için gönderilen yardım malzemelerini çalıp satanlara yönelik düzenlenen operasyon sonucunda 4 kişi tutuklandı.

Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün koordineli çalışmasıyla başlatılan operasyonda, çalınan yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerindeki konteyner, elektronik eşyalar, gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek bulundu.

Operasyon kapsamında barınma merkezinin sorumlusu olan bir öğretmen ve 4 personelin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında incelemeler devam ediyor.