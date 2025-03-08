ADANA (AA) - Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün'e verilen 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasını hukuka aykırı buldu.



Alpargün Apartmanı'nın 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılmasıyla ilgili davanın 27 Eylül 2024'teki karar duruşmasında 12. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklu müteahhit Hasan Alpargün'e "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan verilen 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına ilişkin istinaf incelemesi, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesince tamamlandı.

İstinaf, sanığa verilen cezayı hukuka aykırı bularak kararı bozdu.

Bozma kararında, "olası kast ile işlenen suçlarda teşebbüs mümkün olmadığı" halde yazılı şekilde sanık hakkında, katılan Dürdane Turhan'a yönelik "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçundan hüküm kurulduğu belirtildi.

Kararda, sanığın kusur durumuna ilişkin Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 6 kişilik heyetin hazırladığı 46 sayfalık ikinci bilirkişi raporu alındığı bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Olayın gerçekleşme şekli ile dosyada mevcut delil durumuna uygun ve teknik verilere dayalı olarak açıklayan bilirkişi kurulu heyet raporlarındaki tespitler karşısında sanığın kusurunun bulunmadığı yönündeki savunmalarına itibar edilemeyeceği, sonuç olarak sanığın kusurlu eylemleriyle 96 kişinin ölümüne 1 kişinin de yaralanmasına neden olduğu, ayrıca inşa edilen yapıda bilirkişi raporunda belirtilen sebeplerin etkisiyle yapının yıkılarak, yaralama ya da ölüme neden olabileceğini öngörmesi gereken sanığın meydana gelen muhtemel sonucu kayıtsız olarak kabullendiğine ve arzuladığına dair dosya kapsamında herhangi bir delil bulunmamasından dolayı olası kastın uygulanma koşullarının oluşmadığı, gerçekleşmesini istemediği ancak öngördüğü sonucun meydana gelmesini engelleyecek şekilde objektif özen yükümlülüğüne uygun davranmayan sanığın bilinçli taksirle hareket ettiği kabul edilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hükümler kurulması, hükmü bozmayı gerektirmiştir."

Dosya yeniden incelenmek üzere Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

- Olay ve yargılama

Adana'da depremde yıkılan Alpargün Apartmanı ile ilgili soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te KKTC'ye gittiği belirlenmişti. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu öne sürülmüştü.

Tutuklu müteahhit Hasan Alpargün, savcılık ifadesinde, "Önceden planlanan bir program dahilinde 6 Şubat'ta aile dostlarımızı ziyaret amaçlı oğlumla KKTC'ye gittik. 3 gün sonra söz konusu apartmanın yıkıldığını öğrendim. Oğlumu olayları öğrenmesi için hemen Türkiye'ye gönderdim. Kesinlikle kaçmak gibi bir niyetim yoktu." beyanında bulunmuştu.

Hakkında dava açılan Alpargün, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 27 Eylül 2024'teki karar duruşmasında "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.