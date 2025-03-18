Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından çıkarılan, bacak yaralanmaları, omurilik travması veya beyin hasarı bulunan depremzedeler, İstanbul’da robotik rehabilitasyonla yeniden yürüyebiliyor.İSTANBUL (İGFA) - Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Çorum, NASA'nın geliştirdiği robot teknolojisiyle desteklenen ve dünyada sayılı noktalarında uygulanan robotik rehabilitasyon süreçleri anlattı.

"Enkaz altında kalan depremzedelerde meydana gelen omurilik yaralanması, beyin ile yürümeyi sağlayan omurilik bölgesi arasındaki iletişimi keserek felce yol açar" diyen Dr. Çorum, "Beynin büyük bölümlerindeki sinir hücreleri arasındaki iletişim, felçten sonra değişir. Beyin ile vücut arasındaki iletişimin kopması nedeniyle beyin, kolları ya da bacakları artık yok kabul eder. Uyguladığımız tedavi yönteminde, bireyin ayakta durmasını ve yürümesini sağlayan beyin ile omurilik arasındaki iletişimi yeniden sağladık. İlerleyen süreçte beyin, omurgadaki canlı sinirler üzerindeki kontrolü yeniden canlandırdı. Çeşitli aralıklarla yaptığımız nörolojik testlerde, hastaların kas kontrolünde ve dokunma duyusunda iyileşmeler gözlemledik" dedi.

HAYALET UZUVLA BEYNİ YENİDEN EĞİTTİK

Yüksek teknolojiye sahip sanal gerçeklik destekli robotlar yardımıyla, felçli depremzede hastalara yürümeyi tekrar öğrettiklerini anlatan Doç. Dr. Çorum, "Aslında ilk başta bir tür hayalet uzuv hissiyatı oluşturuyoruz. Ardından beynin yeniden eğitilmesini sağlıyoruz. Çünkü bu hastaların hemen hemen hepsinde beyin, bacak ya da kol sahibi olma fikrini silmiş. Felçlisiniz, hareket etmiyorsunuz, bacaklar geri bildirim sinyalleri sağlamıyor. Sanal bir ortamda beyin-makine arayüzü kullanarak, bu kavramın beyinde yavaş yavaş yeniden ortaya çıktığını görebiliyoruz. Beynin bacakları ya da kolları kontrol etmek için harcadığı çabanın artması ve hastaların hasarlı omurgalarında kalan birkaç sinir bağlantısının yeniden canlanmasıyla iyileşme süreci tamamlanıyor. Her hastaya özel uygulanan kişiselleştirilmiş tedavi yöntemleri sonunda, felçli hastalarımızın kas kontrolü güçleniyor, dokunma duyusu iyileşiyor ve nihayet ayakta durabiliyor, yürüyebiliyor, merdiven çıkabiliyorlar. Birçok depremzede hastamız, buradan yeni bir yaşama adım atarak ayrılıyor. Konuyla ilgili tedaviye dirençli, 10–15 yıldan fazla süredir felçli yaşayan hastalarımızda da son derece başarılı sonuçlar elde ettik" diye konuştu.