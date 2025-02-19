ADIYAMAN(AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hayatını kaybeden öğretmen Binnur Boncuklu'nun adı lisenin kütüphanesine verildi.

Depremde hayatını kaybeden İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu öğretmeni Binnur Boncuklu'nun adının yaşatılması için mesai arkadaşları çalışma başlattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle Serhan Selçuk Nariçi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde kurulan kütüphaneye Boncuklu'nun adının verilmesi kararlaştırıldı.

Öğretmenin adının verildiği "Şehit Öğretmen Binnur Boncuklu Kütüphanesi", Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Torun'un katıldığı törenle açıldı.

Açılış töreninde konuşan Seyhan, "Kütüphaneye ismi verilen ve depremde hayatını kaybeden değerli öğretmenimiz Binnur Boncuklu'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Kütüphanemizde 6 bin kitap bulunuyor. Öğrencilerimizin bu zengin kaynaktan en iyi şekilde faydalanarak bol bol kitap okumalarını arzu ediyorum." dedi.​​​​​​​