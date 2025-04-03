HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ - Hatay'da depremde oluşan yaraları şeker hastalığı nedeniyle iyileşmeyince sağ bacağı ampute edilen 60 yaşındaki Emine Kahramanoğulları, Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezinde takılan protezle yeniden yürümeye başladı.

Uzun yıllardır şeker hastalığıyla mücadele eden 3 çocuk annesi Kahramanoğulları, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depreme Antakya ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

Sarsıntı sırasında ikametten çıkmaya çalışan Kahramanoğulları'nın merdivendeki molozlara çarptığı sağ bacağı yaralandı.

Adana ve Mersin'deki hastanelerde tedavi gören Kahramanoğulları'nın yaraları, şeker hastalığı nedeniyle iyileşmeyince bacağı diz altından ampute edildi.

Kahramanoğulları, kendi imkanlarıyla yaptırdığı proteze alışamaması sonucu yürüyemedi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla 3 Aralık 2024'te Dünya Engelliler Günü kapsamında açılan Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezine başvuran Kahramanoğulları'nın bacağından ortez-protez bölümünde görevli Fiziksel Engelliler Vakfı doktorlarınca ölçü alındı.

Kendisine uygun tasarlanan protezi iki ay önce takılan Kahramanoğulları, yeniden ayağa kalktı.

- "Ayağa kalkmak, yürümek istiyordum ama maalesef düşüyordum"

Emine Kahramanoğulları, AA muhabirine, deprem sırasında panikle evden çıkmaya çalıştığını söyledi.

Bu sırada yara alan bacağının tedaviye rağmen iyileşmediğini dile getiren Kahramanoğulları, "Hastaneden sonra memlekete dönüp kızımın evine gittim. Kızım bana baktı ama çok acılar çektim. Ayağa kalkmak, yürümek istiyordum ama maalesef düşüyordum." dedi.

Kahramanoğulları, bir tanıdığı sayesinde Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezini duyduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Merkezde çok güzel karşılandık. Allah hepsinden razı olsun. İlk zamanlar istediğim gibi yürüyemediğim için çok üzülüyordum ama bu protezle ayağa kalkınca çok mutlu oldum. Tekrar ayağa kalkacağımı hiç düşünemiyordum."

Merkezin Hatay'da bulunmasının büyük avantaj olduğunu belirten Kahramanoğulları, fizik tedavi görmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.