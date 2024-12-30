ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da İndere bölgesine 6 okul yapılıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından İndere bölgesinde yaklaşık 65 bin kişinin yaşayacağı alandaki inşa faaliyetleri sürüyor.

Bölgedeki kalıcı konutların yanı sıra 6 okulun da yapımı devam ediyor.

Her biri 32 derslikli olacak okullardan 2'si ilkokul, 3'ü ortaokul, biri lise olarak kullanılacak.

Adıyaman Valisi Osman Varol, bölgede inceleme yaptıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte inşaat çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Bir yandan konutlar yükselirken diğer yandan da sosyal alanların inşa edildiğini hatırlatan Vali Varol, şöyle konuştu:

"Takdir edersiniz ki bu kadar konutun olduğu bir yerde aynı zamanda diğer sosyal donatıları ve kamu hizmet alanlarını da mutlaka oluşturmamız gerekiyor. Buradaki nüfus beklentimiz 60-65 bin bandında ve yaklaşık 6 bin ile 7 bin arasında öğrenci olmasını bekliyoruz. Biz burada eğitim hizmetimizin sürdürülebilmesi için gerekli planlamaları da yaptık. Bu 6 okulumuzun tamamı 32 derslikli büyük boy okullardan, içerisinde her türlü eğitimle ilgili ilave donatılara sahip olan, metrekareleri, hacimleri çok büyük, kapasiteleri çok büyük okullar. Ayrıca bir hayırseverimiz de 1 lise daha yapacak onun prosedürleri devam ediyor."

Bölgede ticari alanların da yapıldığını aktaran Varol, "Spor alanları ve gençlik merkezi inşaatı, sağlık alanında toplam 3 tane aile sağlığı merkezi ve onların da prosedürü tamamlanmak üzere ve prefabrik şekilde yapılacakları için yani çelik konstrüksiyon şekilde yapılacakları için hızlı bir şekilde tamamlanacak." diye konuştu.