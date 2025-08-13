Telefonla Arayıp “Polisiz” Dediler

Olay, 5 Ağustos’ta merkez Çukurova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, şüphelilerden biri Senem K.’yi telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıttı.

“Adınıza çok sayıda banka hesabı açıldı, birikimlerinizi devlet güvencesine alacağız” diyerek evdeki para ve altınları istedi.

900 Bin Liralık Birikim Sahte Polislere Teslim Edildi

Böbrek hastası çocuğunun tedavisi için biriktirdiği yaklaşık 900 bin lira değerindeki altın ve doları, ikametine gelen sahte polislere teslim eden Senem K., bir süre sonra aradığı numaraya ulaşamayınca dolandırıldığını anladı.

Polis Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

İhbar üzerine harekete geçen Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden K.Ç. (22) Sarıçam ilçesinde, A.A. (23) ve E.S. (48) ise Kozan ilçesinde yakaladı. Operasyonda bir miktar para ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

2 Tutuklama, 1 Adli Kontrol

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ç. ve A.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.