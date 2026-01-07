Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle birlikte, 15 Ocak 2026 – 14 Ocak 2027 tarihleri arasında devlet memurları ve sözleşmeli personelin öğle yemeği hizmeti karşılığında ödeyeceği asgari tutarlar belirlendi.

Yemek Giderlerinin Karşılanma Esasları

Yeni düzenlemeye göre, öğle yemeği hizmetine ilişkin giderler;

Ankara, İstanbul ve İzmir için yemek maliyetinin üçte ikisine kadar ,

Diğer illerde ise maliyetin yarısına kadar

kurum bütçelerinden karşılanabilecek. Bütçeden karşılanamayan kısım ise personelden tahsil edilecek.

Memurlar İçin Günlük Yemek Ücretleri

Devlet memurlarından alınacak günlük öğle yemeği bedelleri, ek gösterge durumuna göre şöyle belirlendi:

600’e kadar ek göstergeliler: 12,86 TL

1700'e kadar ek göstergeliler: 21,86 TL

2800’e kadar ek göstergeliler: 27,16 TL

4200’e kadar ek göstergeliler: 35,19 TL

5400’e kadar ek göstergeliler: 46,86 TL

5400’den yüksek ek göstergeliler: 52,46 TL

Sözleşmeli Personel İçin Yemek Bedelleri

Sözleşmeli personelden alınacak günlük öğle yemeği ücretleri ise aylık brüt sözleşme ücretine göre belirlendi:

34.135 TL’ye kadar: 15,65 TL

57.620 TL’ye kadar: 27,16 TL

79.600 TL’ye kadar: 49,28 TL

79.600 TL üzeri: 62,71 TL

Kurumlardan Ücret Artışı Yetkisi

Tebliğe göre kamu kurumları; personelin görev unvanı, hizmetin niteliği, yemek maliyetleri ve yemek hizmetinin sunulduğu koşulları dikkate alarak, belirlenen tutarların üzerinde yemek bedeli belirleyebilecek.

Yürürlük Tarihi

Belirlenen yeni yemek ücretleri, 15 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek ve 14 Ocak 2027 tarihine kadar geçerli olacak.

Bu düzenleme, milyonlarca kamu çalışanını doğrudan ilgilendirirken, 2026 yılı için memur gider kalemlerinde yaşanacak değişikliklerin de önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.