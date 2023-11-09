Kara para aklama ve vergi kaçırmakla suçlanan Dilan Polat ve Engin Polat dahil olmak üzere 12 kişi geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Lüks yaşantısı ile son ayların en çok dikkat çeken ismi olan Dilan Polat ve ailesi kara para aklama iddialarının ardından haklarında açılan soruşturma kapsamında ifadelerinin alınmasının ardından tutuklandı.

Şimdilerde cezaevinde olan Dilan Polat'a adeta darbe üzerine darbe geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı kapatılan Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Şarkısı kaldırıldı

Dilan Polat'ın 'Enerci' isimli şarkısı Spotify'dan kaldırıldı. Yaklaşık 100 milyon dinlenen şarkının Spotify'dan kaldırılması sosyal medyada gündeme oturdu.