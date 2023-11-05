4 gün süren ifade işlemlerinde haklarında "kara para aklama" soruşturması başlatılan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a ise 40 sayfa soru soruldu. Dilan Polat, bütün şirket hareketleriyle, eşi Engin Polat ile muhasebecilerin ilgilendiğini söyledi. Polat çifti aylık gelirlerini 150-200 bin lira olarak beyan etti, Engin Polat suçlamaları kabul etmediği, çift adres değişikliğini ise çocuklarının okulları için yaptıklarını söyledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'i, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli 3 cumhuriyet savcısı, şüphelilerin ifadelerini aldı.