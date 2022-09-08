İlk ziyaretini İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gerçekleştiren Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, burada İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile bir araya geldi.

Ardından okul ziyaretlerinde bulunan Genel Müdür Mehmet Nezir Gül, öncelikle Dulkadiroğlu İlkokulu’nda öğrenci, öğretmen ve veliler ile bir araya geldi. Yeni eğitim ve öğretim yılında hizmete açılacak olan Tenzile Erdoğan Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaatını ziyaret eden Genel Müdür Mehmet Nezir Gül, sonrasında sırasıyla Dulkadiroğlu TOKİ Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TOKİ Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Onikişubat İbrahim Çalık Anadolu Lisesi ve Onikişubat Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğretmenler ile bir araya geldi.

Genel Müdür Mehmet Nezir Gül, Onikişubat Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Vali Ömer Faruk Coşkun’un başkanlığında İlçe Millî Eğitim Müdürlerine yönelik gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Ömer Faruk Coşkun, “2022-2023 eğitim ve öğretim yılında öğrencilerimizin huzurlu ve güvenli bir şekilde eğitim alabilmeleri için alınması gereken tedbirleri değerlendirmek amacıyla toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz başta olmak üzere bütün personelimize geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılında göstermiş olduğu gayretlerden ve çalışmalardan dolayı şükranlarımı sunuyorum. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının tüm öğrencilerimize, ailelerine, ilimiz ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyor, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

İlçe Millî Eğitim Müdürleri ile yapılan toplantının akabinde Genel Müdür Mehmet Nezir Gül, ilimiz genelindeki İmam Hatip Ortaokulu ile İmam Hatip Liselerinde görev yapan okul müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, okul müdürlerine hitaben, “25 tane İmam Hatip Lisesi, 39 tane İmam Hatip Ortaokulu toplam 64 tane okulumuzda size göre şekillenecek olan bir eğitim ve öğretimin hem dinî hem insânî hem de eğitim boyutuyla insanlarımızın şekillendiği okullarda hizmet etme, rehberlik etme, eğitim liderliğinde bulunma boyutuyla bir fonksiyonu icra ediyorsunuz. Bundan dolayı da her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada hem istişare hem birliktelik hem de bir fikir teatisi boyutuyla bir aradayız. Ben sözlerimi fazla uzatmadan bu coğrafyanın insanı, bizden biri, sahadan gelmiş, uygulamada öğretmenlik ve idarecilik boyutuyla türlü safhalarda bu işin zorluğunu, yükünü iliklerine kadar hisseden çok kıymetli büyüğümüz Genel Müdürümüze sözleri takdim ediyor, her birinizi saygıyla selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Mehmet Nezir Gül, sözlerinin başında toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Bize düşen tabii ki imam hatip okullarımızın canlandırılmasıdır. Bu okullarımızın toplumun içerisinde daha güzel başarılarıyla var olmasını sağlayacak adımları atmamız konusunda bizim elimiz kolumuz tabii ki sizlersiniz. Yani sizlerin okullarda yürütmüş olduğunuz çalışmalarınız, hakikaten imam hatiplerin varlığını çok daha anlamlı kılıyor. Hepimiz de buna gayret ediyoruz. Akademik anlamda çocuklarımızın en iyi bir biçimde yetişmesi için onların kabiliyetleri, yetenekleri oranında ve seviyeleri, sınırlılıkları, imkânları çerçevesinde onları geliştirmek, fizik, kimya, matematik derslerinde üniversiteye hazırlık noktasında onları belli bir aşamaya getirmek; diğer taraftan sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal anlamda çocuklarımızın daha iyi bir noktaya gelmesi için gayret edeceğiz.” dedi.

İmam hatip okullarının her alanda başarısı, çabası ve gayretinin çok önemli olduğunu kaydeden Genel Müdür Mehmet Nezir Gül, “Çocuklarımız TEKNOFEST'te, TÜBİTAK’ta elbette iyi sonuçlar elde etsinler ama bununla beraber başta inanç olmak üzere ahlâk, adâb-ı muaşeret, dinî bilinç, şuur ve kimlik noktasında da onları en donanımlı şekilde eğitmeliyiz. İşte biz buna imam hatip iklimi, imam hatip kültürü, imam hatip bilinci, imam hatip ruhu diyoruz. İşte o ruhun sürekliliğinin olması için hem maddî hem de manevî ilimlerde öğrencilerimizin imkânlar dâhilinde iyi yetişmeleri, iyi örnek olmaları ve güzel çalışmalar ortaya koymaları bizim için çok kıymetli. Bunun için tabii ki öğrenci ve öğretmenlerimize yaklaşımımız, başarılarımızı toplumla paylaşmamız, toplumla iç içe olmamız, esnaf ve halkla çok daha yakın ilişkiler içerisinde olmamız, bunların hepsi de çok önemli hususlardır.” diye konuştu.

Genel Müdür Mehmet Nezir Gül, hassasiyeti itibariyle bir öğrenciyi bile kaybetmemek veya bir öğrencinin memnuniyetini kazanmak, onu okula bağlamak için alabildiğine gayret eden öğretmen ve idarecilerin çabalarının takdire şayan olduğunu belirterek, “Bunlar gerçekten büyük bir sorumluluktur. Böyle çok kıymetli öğretmen ve idarecilerimiz var ki bunlar hakikaten bize geleceğimiz adına ciddî manada ümit veriyor. Bizler de Bakanlığımız olarak sizlerden daha büyük gayretler bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yapılacak olan çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Genel Müdür Mehmet Nezir Gül, “İki çalışmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi ‘Vakti Kuşanmak’ adlı çalışmamızdır. Namaz bütün ibadetlerin özüdür. Bundan dolayı bu çalışma ile öğrencilerimizi namaz ile tanıştırmayı, namazı okullarımızda yaygınlaştırmayı ve öğrencilerimize sevdirmeyi hedefliyoruz. Namaz merkezli olan bu çalışmayı öncelikle imam hatip ortaokulu ile liselerimizde gerçekleştirmeyi, sonrasında diğer liselerimizde yapmayı planlıyoruz. Ama birinci hedefimiz imam hatip okullarıdır. Biz bu çalışmayı planlamadan önce Ankara'daki ilkokul, ortaokul, kız meslek lisesi, imam hatip lisesi vs. tüm farklı okullarda eğitim gören kız ve erkek öğrencilerimize sorduk, fikirlerini aldık ve bu çalışmayı ülke genelinde yapmaya karar verdik.” dedi.

Diğer çalışmanın adının ise “Mümkün” olduğunu kaydeden Genel Müdür Mehmet Nezir Gül, “Bu çalışma tiyatro, musikî, yazarlık atölyeleri, tiyatro grupları, teknoloji, edebiyat vs. gibi çeşitli faaliyetleri kapsayan bir çalışmadır. Bu çalışmanın da eğitim ve öğretim ile öğrencilerimize renk katacağını düşünüyoruz. Sizlere bu çalışmalar ile ilgili detayları en kısa zamanda ulaştıracağız. Sizlerden de isteğimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle bunları paylaşmanızdır.” diyerek sözlerini noktaladı.

Genel Müdür Mehmet Nezir Gül, toplantının sonunda okul müdürleri tarafından Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne iletilmek istenen öneri, şikâyet ve talepleri dinleyerek ilimizdeki çalışmalarını sonlandırdı.