Fidan, "Birleşmiş Milletler, insanlığa karşı baskının giderek arttığı bu dönemde gereken liderliği gösteremiyor. Küresel sorunlara karşı ortak çözüm için etkili bir yapı gerekiyor" açıklamasını yaptı.

"BM artan tehditlere karşı liderlik gösteremiyor. Küresel sorunlara karşı ortak çözüm için etkili bir yapı gerekiyor." diyen Fidan, bu yapının daha kapsayıcı ve çok taraflı olması gerektiğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, "BM'de ve özellikle BM Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı reforma ihtiyaç var." dedi.

"Dünya 5'ten büyüktür." diyen Fidan BM'de karar alma mekanizmalarının daha demokratik hale getirilmesi ve kutuplaşmayı engelleyecek araçların geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Fidan, "Uluslararası barış ve güvenlik sınırlı sayıda ülkeden oluşan 'imtiyazlı bir gruba' bırakılamaz." vurgusunda bulundu.

Editör: Yunus Firdevsoğlu