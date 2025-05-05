DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "5. Çermik Kitap Fuarı" törenle açıldı.

Çermik Spor Salonu'nda Kaymakamlık ve Belediye tarafından düzenlenen fuara 62 yazar ve 103 yayınevi katıldı.

345 bin kitabın okurlarla buluştuğu fuarda, oyun ve beceri atölyeleri, palyaço gösterileri, açık hava sineması, konser ve yazar söyleşileri gibi etkinlikler de yer alıyor.

Çermik Kaymakamı Adem Karataş, basın mensuplarına, gençlerin ve kitapseverlerin yoğun ilgisiyle ilçede 5'inci kitap fuarının açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kitap fuarının 11 Mayıs Pazar gününe kadar ziyarete açık olacağını belirten Karataş, herkesi fuara beklediklerini ifade etti.

Karataş, fuarı çeşitli etkinliklerle renklendireceklerini anlatarak, "Kitap insan hayatının merkezinde olmalı. Günümüzde sosyal medya ve diğer etkenlerle maalesef kitaplara biraz soğuk kaldık. Kitaplar hayatımızı olgunlaştıran ve güzelleştiren bir dünya. Gençlerimizi ve çocuklarımızı bu anlamlı fuarlara getirerek onların kitaba dokunmasını, kitabın kokusunu almasını çok kıymetli buluyorum." dedi.

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu da klasik belediyecilik hizmetinin dışındaki bir çalışmada yer almaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Gelecek nesiller için ellerinden geleni esirgemediklerini anlatan Karamehmetoğlu, "İyi bir gençlik yetiştirmemiz lazım. Eğitime yatırım insana yatırım, insana yatırım da ülkenin geleceğine yatırımdır. Bu şiarla elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan da ilde 7 gün boyunca 7'den 70'e herkesle fuar sayesinde temasta olacaklarını anlatarak, fuarda 70'i aşkın etkinliğin olacağını belirtti.

Bozdoğan, "Diyarbakır'a uzak olan ilçemizde çocuklarımız birçok etkinlikten uzak ve mahrum kalıyor. Bu fuarla birlikte bunu aşmak istiyoruz. Çocuklarımız için kitap bilinci aşılamanın yanı sıra birçok sosyal aktivite de gerçekleştireceğiz." dedi.



Çermik Kitap Fuarı, 11 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.