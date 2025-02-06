DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valiliğince 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla anma programları düzenlendi.



AFAD İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, depremde ilişkin video gösterimi yapıldı.

Vali Murat Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Depremin yarattığı acı ve kayıpların halen hafızalarda tazeliğini koruduğunu anlatan Zorluoğlu, şöyle devam etti:



"O günler ülkemizin, hatta dünyanın her köşesinden gelen yardım elleriyle hafızalarımıza kazındı. Bölgemize yüzlerce gönüllü koştu. Kamyonlarımız, tırlarımız insani yardım malzemeleriyle doldu taştı. Genç, yaşlı, her kesimden insanımız tek yürek oldu. Kim ne kadar uzakta olursa olsun yüreği depremzedelerin acısıyla yandı, kavruldu. Ülkemiz tüm renkleriyle o günlerde gerçek anlamda kenetlendi. Biz farklılıklarımızla güçlüyüz. Acılarımızı paylaşarak, birbirimize sarılarak ortak geleceğimize umutla bakıyoruz."

Kentte, deprem nedeniyle 5 bin 494 yapıda ağır, 2 bin 645 yapıda orta hasar meydana geldiğini aktaran Zorluoğlu, depremden hemen sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm Bakanlıkların koordinasyonuyla dünyanın çok ender şahit olduğu bir iyileştirme organizasyonu hareketinin başlatıldığını belirtti.



Vali Zorluoğlu, "Milletimizle el ele verilerek, devlet millet işbirliği içerisinde depremin oluşturduğu büyük hasarın, zararların adeta zamanla yarışılarak minimize edilmesi konusunda gerçekten Türkiye örnek bir çalışma ortaya koydu." ifadelerini kullandı.



Diyarbakır merkezdeki Oğlaklı ile Çermik, Dicle ve Hazro ilçelerinde 7 bin 665, kırsal mahallelerde de tamamlan 255 köy konutunun tamamlanmasıyla 7 bin 920 konut için kura çekildiğini ve hak sahiplerinin belirlendiğini kaydeden Zorluoğlu, geriye kalan 9 bin 500 konutun yapımının sürdüğünü ve bu yılın sonuna kadar bunların hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.



- "Allah memleketimize bir daha böyle acılar yaşatmasın"



Zorluoğlu, yerinde dönüşüm için 961 başvuru yapıldığını ve işlemlerine başlanan 740 başvurudan 660 yapının inşaat çalışmalarının başladığını anlatarak, bu kapsamda 720 milyon liralık hibe ve kredi desteğinin yerinde dönüşüm çalışmalarına sağlandığını ifade etti.

Ağır ve orta hasarlı yapıların yıkım işlemlerinin devam ettiğini ve bu yılın temmuz ayına kadar çalışmalarının tamamlanmasını planladıklarını belirten Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Her bakımdan depremin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırmasına dönük çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. İki yıl gibi bir kısa süre içerisinde bu kadar büyük yıkıcı bir depremin etkilerinin önemli ölçüde azaltılmış olması gerçekten çok büyük bir başarıdır. Allah memleketimize bir daha böyle acılar ve büyük felaketler yaşatmasın."

Daha sonra Zorluoğlu, depremde merkez Bağlar ilçesinde yıkılan Hisami Apartmanı enkazından 81 saat sonra kurtarılan Beşir Yıldız ve ailesiyle sohbet etti.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu etkinlikte, İl Müftüsü Celal Büyük dua etti.

Programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, merkez ilçe kaymakamları, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Zorluoğlu, Bakan Yardımcısı Ökten ve Ensarioğlu daha sonra merkez Sur ilçesindeki Ulucami'de gerçekleştirilen anma programına katıldı. Programda, depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Cami çıkışında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi ve AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

- Depremde hayatını kaybedenlerin kabirleri ziyaret edildi

Vali Murat Zorluoğlu ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlerin Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabirlerini de ziyaret etti.

Yakınlarının kabirlerini ziyaret edenlere başsağlığı dileyen Zorluoğlu ve Ensarioğlu, mezarlara karanfil bıraktı.

İl Müftüsü Büyük'ün Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.