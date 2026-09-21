Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 kişi silahla vuruldu.

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İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, 1 kişi de ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına götürüldü.

Kaynak: AA