Gaziantep'te tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldüren ve daha sonra sokakta rastgele ateş ederek 3'ü çocuk 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Şahinbey ilçesinin 60. Yıl Mahallesi'nde eşi Merve K'yi tartışma sırasında pompalı tüfekle ateş ederek öldüren ve daha sonra çıktığı sokakta rastgele ateş ederek 3'ü çocuk 4 kişiyi yaralamasının ardından gözaltına alınan Harun K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme ve yaralama' suçlarından tutuklandı.

- Olay

Dün, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi 60. Yıl Mahallesi'nde Harun K. (32) ile eşi Merve K. (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışma sırasında eşine pompalı tüfekle ateş eden Harun K, daha sonra çıktığı sokakta rastgele ateş ederek 3'ü çocuk, 4 kişiyi yaralamıştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Merve K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti.