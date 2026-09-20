Gaziantep'te tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı, sokakta rastgele ateş ederek 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı.

Şahinbey ilçesinin 60. Yıl Mahallesi'nde Harun K. (32) ile eşi Merve K. (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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Tartışma sırasında eşine pompalı tüfekle ateş eden Harun K. daha sonra çıktığı sokakta rastgele ateş ederek 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Merve K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 4 kişi ise kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı kısa sürede yakaladı.

Kaynak: AA