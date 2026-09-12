Trafik Yoğunluğunun Azaltılması Hedefleniyor

Belediyeden yapılan resmi açıklamaya göre, okulların açıldığı ilk gün öğrencilerin ve velilerin ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşamaması ve konforlu bir şekilde okullarına ulaşabilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda belediye bünyesinde faaliyet gösteren tramvay hatları, Gaziray,ve diğer belediye toplu taşıma araçları

Pazartesi günü boyunca vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet sunacak.

Trafik Akışı Rahatlayacak: Uygulama sayesinde, yeni eğitim yılının ilk gününde okul giriş ve çıkış saatlerinde yaşanabilecek özel araç kullanımının azaltılması ve kent içi trafik akışının önemli ölçüde rahatlatılması hedefleniyor. İslahiye'de aranan 2 hükümlü yakalandı İçeriği Görüntüle