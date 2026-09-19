Merkez Şahinbey ilçesi Karatarla Mahallesi'nde 16. yüzyılda yaptırılan ve depremde hasar alan Şeyh Fethullah Camisi için Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlatılan restorasyon çalışması tamamlandı.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, cami avlusunda düzenlenen açılış töreninde, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ecdadın büyük eserler meydana getirdiğini belirten Aksu, vakfiyelerle tarihi yapıları restore ettiklerini söyledi.

Vakıf geleneğinin çok önemli ve değerli olduğunu kaydeden Aksu, "El birliğiyle devlet erkanıyla ramazan ayına kadar Gaziantep'teki tüm camileri ibadete açmış olacağız. Tarihi yapılarımız eskisinden daha güçlü olacak. Gaziantep, eskisinden daha otantik, güzel bir şehir olacak. Her bir tarihi cami yıldız gibi parlayacak." dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de tarihi binaların yapımının çok hassas olduğunu belirterek, "Sadece depremin hasarlarını değil, yüzlerce yıl yapının altında oluşan hasarları da giderdik. Oluşan boşluklar dolduruldu, deprem dışında meydana gelen dezenfermasyonlar da giderildi. Bu nedenle çok mutluyum." şeklinde konuştu.

İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından yapılan duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

Ardından protokol ve cami cemati, cuma namazını kıldı.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zehra Ünal, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vakıf personeli ve vatandaşlar katıldı.