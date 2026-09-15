Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin yüzünü güldürecek önemli bir karara daha imza attı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere yönelik gelenekselleşen yüzde 100 hibeli mazot desteği, 2026 yılında da kesintisiz bir şekilde devam edecek. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin eylül ayı dönem toplantısının 1. birleşiminde alınan kararla, 2026 sonbahar döneminde çiftçilere toplam 3 milyon 531 bin 710 litre mazot desteği verilmesi kararlaştırıldı.

Yapılan açıklamaya göre, belirlenen şartları taşıyan tam 48 bin 182 üretici bu dev destekten yararlanacak. Mazot desteği, daha önceden Gaziantep Çiftçi Kart sahibi olan üreticilerin kartlarına doğrudan tanımlanacak. Sisteme yeni kayıt yaptıran üreticilere ise kartları bizzat ulaştırılacak.

Belediyenin hayata geçirdiği bu projenin büyüklüğü ise rakamlarla gözler önüne serildi. 2022-2025 yılları arasında toplam 18 milyon 415 bin 100 litre mazot desteği sağlayan belediye, 2026 yılı için planlanan bu miktar ile birlikte beş yıllık toplam mazot desteğini 21 milyon 946 bin 810 litreye ulaştırmış olacak.

Sumak Fidanı ve Akıllı Sulama Projeleri Yolda

Meclis toplantısında yalnızca mazot desteği değil, tarımsal üretimi çeşitlendirecek ve su tasarrufu sağlayacak yeni projeler de onaylandı:

Sumak Fidanı Desteği: Toplam 20 bin sumak fidanının temin edilmesine karar verildi. Fidanların 15 bini ÇKS’ye kayıtlı üreticilere yüzde 50 hibeli olarak verilecek, kalan 5 bin fidan ise belediyeye tahsis edilen arazilere dikilecek.

Akıllı Yeraltı Damlama Sulama Projesi: Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde hayata geçirilmesi planlanan projenin toplam maliyeti 20 milyon lira olarak belirlendi. Projenin 10 milyon liralık kısmı GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından hibe olarak karşılanacak.