Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı 60. Yıl Mahallesi'nde yaşanan korkunç olayda hayatını kaybeden Merve K. (27), memleketi Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı. Otopsi ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen genç kadının naaşı, Kilis Asri Mezarlık Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine merhumenin yakınları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Merve K., gözyaşları ve dualar eşliğinde aile kabristanında toprağa verildi. Tören sırasında ailenin yaşadığı büyük üzüntü yürekleri dağladı.

Yaşanan bu acı olay sonrasında devlet yetkilileri de aileyi yalnız bırakmadı. Cenaze törenine katılan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, merhumenin ailesine ve yakınlarına başsağlığı ile taziye dileklerini ileterek acılarını paylaştı.

Olay Nasıl Olmuştu?

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi 60. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Harun K. (32) ile eşi Merve K. (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Harun K., evdeki pompalı tüfekle eşi Merve K.'ye ateş etmişti.

Genç kadın olay yerinde hayatını kaybeterken, saldırgan koca çıktığı sokakta da rastgele ateş açarak 3'ü çocuk 4 kişiyi yaralamıştı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olay yerinde yakalanan şüphelinin adli işlemleri sürerken, olay toplumda büyük bir infial yaratmıştı.