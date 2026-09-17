Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 56 kilogram toz esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda merkez Bağlar ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 56 kilogram toz esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.