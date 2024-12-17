ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi. Özellikle cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili övgü dolu sözler söyledi.

Trump, Türkiye'nin "önemli bir güç" olduğunu kaydederek, (Cumhurbaşkanı) Erdoğan iyi anlaştığım biri. Büyük bir askeri gücü var. Ve bu gücü savaşlarda yıpranmadı. Çok güçlü ve etkili bir ordu kurdu” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Çok akıllı bir adam ve çok güçlü." diyen Trump, Suriye'de olacakların anahtarının Türkiye'de olacağını belirtti.

Donald Trump ayrıca, "Esed'in çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim." dedi.