HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.

Sanayi Mahallesi'ndeki Nursan Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

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Programa Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay ve Belediye Başkanı Bahadır Amaç da katıldı.

Katılımcılar, daha sonra Gavuklu Dede Mezarlığı'ndaki kabirleri ziyaret etti, mezarlara karanfiller bıraktı.

Kaynak: aa