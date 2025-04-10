Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Muhammed, polis ekipleri tarafından doğum günü kutlaması için evinden alındı. Kendisini bekleyen polis araçlarıyla şehir turu yaptırılan Muhammed, siren sesleri eşliğinde gezmenin heyecanını yaşadı. Şehir turunun ardından doğum günü için özel olarak hazırlanan kutlama etkinliğine katılan Muhammed, pastasını polislerle birlikte kesti.

Polislere Sevgi Dolu Teşekkür

Sürpriz karşısında hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşayan Muhammed, “Polisleri çok seviyorum, onlar benim kahramanlarım” diyerek teşekkür etti. Muhammed’in bu sözleri, etkinliğe katılan polislerin de yüzlerini güldürdü.

Toplumda Farkındalık Mesajı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, düzenledikleri bu sürprizle, down sendromlu bireylerin toplumun değerli bir parçası olduğuna dikkat çekmek istediklerini belirtti. Muhammed’in mutluluğu, bu anlamlı etkinliğin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.