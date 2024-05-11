AK Parti 65. Hükümet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’nın katılımıyla depremde evlatlarını kaybeden annelerle kahvaltı programı düzenlendi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz’un, yaptığı konuşmada duygu dolu anlar yaşandı.

Programa katılım sağlayan AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Ak Parti İstanbul Milletvekili Ümmü Gülşen Öztürk, Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ile Dr. Tuba Köksal, gerçekleştirdikleri konuşmada yaşanan acıya dikkat çekerek her zaman annelerin yanlarında olduklarını söyledi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığının düzenlemiş olduğu programda bir konuşma yapan Dr. Fatma Betül Sayan Kaya asrın felaketinde evlatlarını kaybeden tüm annelere sabırlar diledi.