Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan meclis toplantısı açılış ve yoklamayla devam etti.
Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Kahveci’nin başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında şu gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı:
BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI GÜNDEMİ;
1- Açılış, yoklama ve eski tutanak özetinin görüşülmesi,
2- Maktu fazla çalışma ücretinin görüşülmesi,
3- Temel Üstü Vize Ücretinin görüşülmesi,
4- Ödenek aktarılmasının görüşülmesi,
5- Aslanbey Mahallesi 140-142-6748-6749-6757-6758 nolu Adalar ve çevresine ilişikin imar plan tadilatlarının görüşülmesi,
6- Dereli Mahallesi 8426 Ada 3 Parsel numaralı arsanın satışının görüşülmesi,
7- Dereli Mahallesi 8426 Ada 1 Parsel numaralı arsanın satışının görüşülmesi,
8- Dulkadiroğlu Mahallesi 1493 ada 4 parsel numaralı arsanın bedelsiz devrinin görüşülmesi,
9- Yenişehir Mahallesi 130 ada 163 parsel numaralı arsanın satışının görüşülmesi,
10- Namık Kemal Sosyal Etkinlik Merkezi Yönetmeliğinin görüşülmesi,
11- İmar Plan Tadilatlarının görüşülmesi,
12- Dilek ve temenniler, Kapanış.