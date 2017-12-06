Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan meclis toplantısı açılış ve yoklamayla devam etti.

Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Kahveci’nin başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında şu gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı:



BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI GÜNDEMİ;

1- Açılış, yoklama ve eski tutanak özetinin görüşülmesi,

2- Maktu fazla çalışma ücretinin görüşülmesi,

3- Temel Üstü Vize Ücretinin görüşülmesi,

4- Ödenek aktarılmasının görüşülmesi,

5- Aslanbey Mahallesi 140-142-6748-6749-6757-6758 nolu Adalar ve çevresine ilişikin imar plan tadilatlarının görüşülmesi,

6- Dereli Mahallesi 8426 Ada 3 Parsel numaralı arsanın satışının görüşülmesi,

7- Dereli Mahallesi 8426 Ada 1 Parsel numaralı arsanın satışının görüşülmesi,

8- Dulkadiroğlu Mahallesi 1493 ada 4 parsel numaralı arsanın bedelsiz devrinin görüşülmesi,

9- Yenişehir Mahallesi 130 ada 163 parsel numaralı arsanın satışının görüşülmesi,

10- Namık Kemal Sosyal Etkinlik Merkezi Yönetmeliğinin görüşülmesi,

11- İmar Plan Tadilatlarının görüşülmesi,

12- Dilek ve temenniler, Kapanış.