Çin'de 7,4 büyüklüğünde deprem!

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde ölü ve yaralı olup olmadığı henüz açıklanmazken yerel hükümet, bazı binaların yıkıldığını duyurdu.

3 KEZ PEŞ PEŞE DEPREMLER YAŞANMIŞTI

Çin’in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde 4.2, 5.6 ve 6.4 büyüklüğünde art arda meydana gelen depremlerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.