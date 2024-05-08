Fransa'nın başkenti Paris'te polis ekipleri Sorbonne Üniversitesi önünde toplanan Filistin destekçisi öğrencilere karşı biber gazı kullandı.

Sorbonne Üniversitesinin bir amfisinde kamp kuran eylemciler, üniversite yönetiminin Gazze'deki "soykırıma" katkı sağlayan üniversite ve firmalarla olan ortaklıklarına son vermesini talep etti.

"Refah hepimiz seninleyiz", "Hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız" ve "Cezayir kazandı, Filistin de kazanacak" sloganlarını atan öğrenciler, Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını talep etti.

Polisler, öğrencilere biber gazı sıktı ve kalkanlarıyla öğrencileri iterek üniversitenin girişinden uzaklaştırdı.