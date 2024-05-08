İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 215 gündür aralıksız devam ediyor.

İsrail Savaş Kabinesi'nin, Hamas’ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasına rağmen Gazze Şeridi’nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah’a saldırılara devam kararı aldığı bildirildi.

Refah kentine düzenlenen hava saldırısı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Kuveyt Hastanesi'ne getirildi. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.