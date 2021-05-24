Hastanede toplu tecavüz! Susturmak için entübe etmişler

Hindistan'ın Bihar eyaletinde bir koronavirüs hastasının ölmeden önce özel bir hastanede üç çalışan tarafından toplu tecavüze uğradığı iddia edildi.

15 Mayıs'ta hastaneye kaldırıldıktan sonra ventilatör desteği alan 45 yaşındaki kadın 19 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Kurbanın kızı, hastanedeki doktorların cinsel saldırı konusunda sessiz kalması için annesini entübe ettiğini iddia etti.

Kurbanın kızı, Bihar'daki bir siyasi parti olan Jan Adhikar Partisi'nin (JAP) kadın kanadıyla annesinin cinsel saldırısı hakkında konuştuğunu söyledi.

ÜÇ KİŞİNİN CİNSEL SALDIRISINA UĞRADI

Talihsiz kadının kızı, "Annem hastaneye tek başına yürüyerek geldi ve semptomları olmasına rağmen sağlık durumu en hafif tabirle 'tatmin ediciydi'. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 16 Mayıs'ta üç erkek tarafından taciz edildi. Sağlığı kötüleştikten yaşanan korkunç olayı bana bildiren annemdi. Annemle cinsel taciz ve uygunsuz davranış hakkında JAP dışındaki akrabalarla da konuştum."

SUSTURMAK İÇİN ENTÜBE ETTİLER

Hastanın kızı, hastane personelinin annesinin durumunun kritik olması ve ventilatör desteğine ihtiyaç duyması nedeniyle ondan bir form imzalamasını istediğini söyledi. Ancak, kurbanın kızı, doktorların saldırı konusunda sessiz kalması için annesini entübe ettiğine inanıyor. İsmi açıklanmayan kadının kızı dünyayı ayağa kaldıran açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Annemin öldürüğünü açıkladılar. Ancak doktorların, annemin polise ifade vermesini engellemek için onu entübe ettiklerinden şüpheleniyorum. Bu hastane kapatılmalı."

Milliyet'te yer alan habre göre, Shastrinagar karakolundaki Karakol memuru Ramashankar Singh, şu anda suçlamaları araştırıyor. Ulusal Kadın Komisyonu (NCW), başkanı Rekha Sharma'nın konuyu araştırmak için Bihar hükümetine ve polise yazmasının ardından konuyla özel olarak ilgilenmeye başladı.

Öte yandan, Patna Nöbetçi Sulh Hakimi ML Khan, kurbanın kızı annesinin hastanede cinsel tacize uğradığını iddia etmesinden sonra cesedin otopsi için gönderildiğini doğruladı. Açıklamada "Hastane yönetimi, ölümünün nedeni olarak koronavirüs enfeksiyonunu gösterdi, ancak şikayetçi, annesinin cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Konuyu araştırıyoruz ve otopsi raporu, cinsel saldırıya uğrayıp uğramadığını ortaya çıkaracak." denildi.

HASTANE İDDİALARI REDDEDİYOR

Hastane ise, kurbanın koronavirüs komplikasyonları nedeniyle öldüğünde ısrar ediyor. Paras hastane yönetiminden Doktor Gupta, cinsel saldırı iddialarını reddetti. Hastane yönetimi yaptığı açıklamada, hastaya uygun satürasyonu sürdürmek için çabaladıktan sonra mekanik invaziv ventilasyon uygulandığını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle felaketi yaşayan ve pandemiden en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 3 bin 741 kişi yaşamını yitirdi.