Henri tropik fırtınası ABD'de etkisi altında
Henri tropik fırtınası ABD'nin özellikle doğu kesimlerinde etkili oluyor. Fırtına nedeniyle 140 binden fazla eve elektrik verilemiyor.
DÜNYA 23.08.2021, 13:51
Dün öğleden sonra Rhode Island`a tropik fırtına olarak inen Henri, Connecticut üzerinden kuzeybatıya taşındı.
Rhode Island eyaletinde 140 bin haneye elektrik verilemezken; eyaletin birçok bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar kökünden söküldü, köprüler, yollar ve birçok ev hasar gördü.
Long Island ve New England bölgelerinde yaşayanlar, "su baskınları ve şiddetli rüzgara karşı dikkatli olmaları" konusunda uyarıldı.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Henri fırtınasının Connecticut-New York eyalet sınırının yakınında daha fazla yavaşlamasının beklendiğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, fırtınadan etkilenen bölge sakinlerine gereken yardımın sağlanacağını belirtti.
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