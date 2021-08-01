Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp Tokyo'da yarı finalde
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Tokyo Olimpiyatları'nda Alman rakibi Eduard Popp'u yenerek yarı finale yükseldi.
DÜNYA 01.08.2021, 09:14
2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda Greko-Romen güreş stilde 130 kilo mücadelesinde şampiyon güreşçimiz Rıza Kayaalp, Litvanyalı rakibi Mantas Knystautas'ı 5-1 yenerek çeyrek finale çıktı.
RIZA YİNE ZORLANMADI
Rıza Kayaalp, Makuhari Messe'deki erkekler grekoromen stil 130 kilo mücadelesinde bu kez Alman Eduard Popp ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Rıza 5-0 öne geçti. Milli güreşçi hücumda olduğu anda rakibine 2 sayı vermesine rağmen karşılaşmayı 6-2 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.
Türk güreşçilerinin müsabakalarını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da izledi.
EZELİ RAKİBİ KÜBALI İLE KARŞILAŞACAK
Rıza Kayaalp, yarı finalde ezeli rakibi Kübalı Mijain Lopez ile mücadele edecek.
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