Yeniden faaliyete geçti: Bir kilometre yüksekliğe lav püskürttü
Gecenin karanlığını aydınlatan, kan kırmızı lavlar oldu. Etna yanardağı yeniden faaliyete geçti.
DÜNYA 17.02.2021, 15:43
İtalya’nın Sicilya adasında yer alan ve dünyanın en aktif yanardağı olarak kabul edilen etna yardağından çık kül ve dumanlar 1 kilometreden fazla yüksekliğe ulaştı. Bölgede uçuşlar durduruldu
Etna yanar dağında son volkanik faaliyet ocak ayında kayıt edilmişti dün öğle saatlerinde yanardağ da yine patlamalar meydana geldi
Patlamaların ardından yanardağda lav akışları da görüldü etna’dan çıkan duman geniş bir alana yayıldı bazı kentlerde kül yağışları oluştu
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