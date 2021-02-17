Yeniden faaliyete geçti: Bir kilometre yüksekliğe lav püskürttü

İtalya’nın Sicilya adasında yer alan ve dünyanın en aktif yanardağı olarak kabul edilen etna yardağından çık kül ve dumanlar 1 kilometreden fazla yüksekliğe ulaştı. Bölgede uçuşlar durduruldu

Etna yanar dağında son volkanik faaliyet ocak ayında kayıt edilmişti dün öğle saatlerinde yanardağ da yine patlamalar meydana geldi

Patlamaların ardından yanardağda lav akışları da görüldü etna’dan çıkan duman geniş bir alana yayıldı bazı kentlerde kül yağışları oluştu