Yeni uygulama kapsamında, sigara kullanımını azaltmak amacıyla sahilin arka bölümünde özel bir sigara içme alanı oluşturuldu. Sigara kullanan ziyaretçiler yalnızca belirlenen bu alanı kullanabilirken, plaj bölümü ise “dumansız alan” olarak hizmet vermeye başladı.

Yetkililer, uygulamanın temel hedefinin sigara kaynaklı çevre kirliliğini azaltmak, sahil temizliğini kolaylaştırmak ve Kaputaş Plajı’nın doğal güzelliğini korumak olduğunu belirtti.

Özellikle yaz sezonunda yoğun ziyaretçi ağırlayan Kaputaş Plajı’nda hayata geçirilen uygulamanın, çevre bilincinin artırılmasına da katkı sağlaması bekleniyor. Proje kapsamında sahilde bilgilendirme tabelaları yerleştirilirken, ziyaretçilerin kurallara hassasiyetle uyması istendi.

Çevre dostu uygulamanın ilerleyen süreçte farklı sahillerde de yaygınlaştırılabileceği ifade ediliyor.